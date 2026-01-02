Adıyaman merkez köylerinden Zey Köyü'nde kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulması hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köyde günlük yaşam aksadı. Köyde ailesiyle birlikte yaşayan eğitimci Musa Gürbüz, erzak temin etmek amacıyla şehir merkezine gitmek istedi ancak yoğun kar ve buzlanma nedeniyle aracı yolda mahsur kaldı.

Komşusunun zor durumda kaldığını fark eden bir başka köy sakini, kepçesiyle yola çıkarak yolu açtı ve mahsur kalan araca ulaşarak yardımcı oldu. Köy sakinleri, yaşanan dayanışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Bugünlerde Şehir Merkezine Mama Bırakmakta Fayda Var'

Öte yandan eğitimci Gürbüz, zorlu kış şartlarında yaban hayatı ile şehir merkezindeki sokak hayvanlarının beslenmesine dikkat çekerek, 'Bu süreçte herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Bugünlerde şehir merkezine mama bırakmakta, dilsiz canlarımıza destek vermekte yarar var' dedi.

Kaynak : PERRE