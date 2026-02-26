Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın fırlatma sistemini son anda çalıştırdığının tespit edildiğini açıkladı.

Balıkesir'de konuşlu 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı 191'inci 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı, 25 Şubat saat 00.49'da Bulgaristan hava sahası sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izi üzerine alarm reaksiyon görevi kapsamında havalandı. Kalkıştan yaklaşık 3 dakika sonra uçakla irtibat kesildi.

Uçağın, İstanbul-İzmir otoyolu kenarında Naifli köyü mevkisinde yoğun yağışın etkili olduğu bölgede kaza kırıma uğradığı bildirildi. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, hava sahasının kontrol ve güvenliğinin radar, erken ihbar, elektronik harp ve önleme unsurlarını kapsayan katmanlı ve entegre bir mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığı belirtildi. Açıklamada, 25 Şubat'ta Bulgaristan sınırında tespit edilen tanımlanamayan radar izi üzerine Balıkesir'deki 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan iki adet F-16 savaş uçağının aynı anda kalkış yaptığı, uçaklardan biriyle 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisinin kesildiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından uçağın enkazına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, 'Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Meydana gelen kazada kahraman pilotumuz şehit olmuştur. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalarımız dışında iddia ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir' ifadelerine yer verildi.

MSB, hayatını kaybeden şehit pilot için taziye mesajı yayımlayarak ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve millete başsağlığı dileğinde bulundu.

