Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, son bir aylık güvenlik ve asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. İl genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda yüz binlerce sorgulama yapılırken, 562 aranan şahıs yakalandı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

GÜVENLİK VE UYGULAMALAR

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14.01.2026-24.02.2026 tarihleri arasında il genelinde çok sayıda önleyici uygulama gerçekleştirildi. Narko alan denetimleri, park-bahçe uygulamaları, okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik kontroller, düzensiz göçle mücadele kapsamında huzur uygulamaları ve metruk bina denetimleri yapıldı. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 147'si hapis cezası olmak üzere toplam 562 kişi yakalandı. İl giriş-çıkış noktalarında 29.431 şahıs sorgulandı, 5.211 araç denetlendi ve 85 aranan kişi yakalandı. Birimler tarafından yapılan diğer uygulamalarda ise 648.020 şahıs sorgulaması gerçekleştirildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan operasyonlarda 18 tabanca, 26 tüfek, 2 uzun namlulu silah, 768 mermi, 22 tabanca şarjörü, 12 kesici/delici alet ile çeşitli mühimmat ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 14.255 sentetik ecza hap, 2.003 gram bonzai, 1.615 gram esrar, 1.236 gram metamfetamin, 560 gram skunk, 53 gram kokain ve 1 adet ecstasy yakalandı. Ayrıca makaron, açık tütün, kaçak içki, tarihi eser, gümrük kaçağı telefon, sahte belge ve çeşitli kaçak malzemeler de güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

ASAYİŞ ÇALIŞMALARI

İl genelinde 1.078 olay meydana gelirken, bu olayların 1.027'si aydınlatıldı ve aydınlatma oranı yüzde 95,3 olarak gerçekleşti. Kişilere karşı işlenen 448 olayın 444'ü aydınlatıldı ve 640 şüpheli yakalandı. Malvarlığına karşı işlenen 259 olayın 214'ü çözüldü, 209 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

TERÖRLE MÜCADELE (TEM)

TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda meydana gelen 7 olayın tamamı aydınlatıldı. FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı ve adli kontrol kararı verildi.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLAR (KOM)

KOM Şube Müdürlüğünce meydana gelen 22 olayın tamamı aydınlatıldı. Gerger ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

NARKOTİK OPERASYONLARI

Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 233 olay meydana geldi ve tamamı aydınlatıldı. Gölbaşı ilçesinde yapılan çalışmada son 5 yılın tek seferdeki en yüksek miktarı olan 776,5 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında 33 olaydan 21'i aydınlatıldı. 146 araştırma raporu düzenlendi. Dolandırıcılık ve siber güvenlik konularında 540 öğrenci ve öğretmene seminer verildi, 830 vatandaşa bilgilendirme yapıldı. Terör propagandası ve yasadışı bahis içerikli toplam 350 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı. Ayrıca çok sayıda internet sitesi BTK'ya bildirildi.

DÜZENSİZ GÖÇ VE TRAFİK DENETİMLERİ

32 düzensiz göçmen yakalanırken, 23'ü sınır dışı edildi, 9'u geri gönderme merkezine sevk edildi. Trafik denetimlerinde 134.823 araç ve 8.553 motosiklet kontrol edildi. 18.234 araç ve motosiklete, 1.898 sürücüye işlem yapıldı. 1.029 araç trafikten men edilirken, toplam 77 milyon TL'yi aşkın idari para cezası uygulandı. Okul servis denetimlerinde ise 1.333 araç kontrol edildi ve 54 servise ceza kesildi.

Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla güvenlik birimlerinin çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ-Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE