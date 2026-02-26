Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Balkanlar kaynaklı soğuk ve yağışlı hava sistemi yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasına neden oldu. Adıyaman'da bugün hava sıcaklığı 6 derece olarak ölçülürken, kentte aralıklı yağmur bekleniyor. Özellikle Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği bildirildi.

Ülke genelinde ise Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında birçok bölgede yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak öngörülürken; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı riski bulunurken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek alanlarında çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

Rüzgarın; Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgar ve olası buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Yağışlı sistemin hafta sonuna doğru etkisini doğu bölgelere kaydırarak yurdu terk etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE