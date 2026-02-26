Ramazan ayıyla birlikte iftar çadırlarının önündeki kuyrukların ekonomik tablonun göstergesi olduğunu ifade eden Polat, 'Emeklilerin evine et alamadığı, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir dönemden geçiyoruz' diye konuştu.

Perre Haber Ajansı çalışanları, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nu (KESK) ziyaret etti. Ziyaret sırasında Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı Zeynel Polat, depremin 3. yılının ardından Adıyaman'da ekonomik kriz, kira artışları, eğitimde yaşanan sorunlar, öğrencilerin beslenme ve ulaşım problemleri ile sağlık hizmetlerine erişimdeki sıkıntılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Polat, 'Kiralar 15 ile 30 bin lira arasında değişiyor. Çocuklar okula aç gidip aç geliyor' dedi. Polat ayrıca, Anadil temelli eğitim hakkı hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizerek, 'Anadili farklı olan milyonlarca öğrenci hâlâ kendi ana dilinde eğitim göremiyor. Bütün çocuklara anadil temelli eğitim verilmelidir' ifadelerini kullandı.

Polat, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Evet, ülkemizde 2026 ile birlikte, aslında ülkede yaşanan ekonomik sıkıntı, ekonomik krizle birlikte alttaki alım gücü ve buna karşı kamu emekçilerin yaşadığı sıkıntılar noktasında ciddi anlamda hala sorunlar yaşanmakta. Özellikle 2026 ile birlikte gelen vergi artışları, yapılan zam oranları hayatın ne kadar zor olduğunu insanlar maalesef bir daha net olarak görmekte. Özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, iftar çadırlarının önündeki kuyruklara da baktığımızda insanların ne kadar ekonomik sıkıntı yaşadıklarının bir göstergesi. Bugün emekli birinin evine et alamadığı, alışveriş yapamadığı bir noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. Bugünlerde işte bayramda emeklilere verilecek ikramiye tartışılıyor. Oysa biz Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu olarak yıllardır herkese, aslında yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret talep eden bir sendikayız. Bugün buradan da özellikle açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edilen tüm emekliler için eğer bayramda bir ikramiye verilecekse bu ikramiyenin en az bir maaş kadar olması noktasında talebimizi bir daha buradan dile getiriyoruz.

'Kamu Emekçilerinin Yaşadığı Sıkıntılar Ciddi Anlamda Had Safhaya Ulaştı'

Onun dışında özellikle kamu emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ciddi anlamda hatsafhaya ulaştı. Şunun farkındayız; kiraların yüksek olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Her ne kadar TOKİ alanlarında yeni binaların oluşmasıyla birlikte kiralarını düşeceğine dair bir beklenti varsa da şehir merkezindeki kiralar hala 15 ile 30 bin lira arasında değişmekte. Bu da Adıyaman gibi asgari ücretle geçinen bir ilde, ciddi anlamda bir ekonomik krizin yaşanmasına yol açmaktadır.

'Çocuklar Okula Aç Gidip Aç Geliyor ve Bir Öğün Ücretsiz Yemek Talebimizi Yineliyoruz'

Biz Eğitim-Sen olarak, yıllardır özellikle çocukların okula aç gidip aç gelmesinden kaynaklı olarak, bütün öğrencilerin bir öğün ücretsiz yemeyi savunan bir sendikayız. Bugün geldiğimiz noktada da bu taleben ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gördük. Çünkü çocuklar okullara aç gidip aç geliyor. Oysa Milli Eğitim Bakanı'nın görevi, bu çocukların okula aç gidip aç gelmesini engellemek, çocuklara bir öğün ücretsiz yemek dağıtmak. Adıyaman gibi deprem mi yaşamış illerde, bu daha zaruri bir ihtiyaç haline gelmiştir. Biz defaten hem deprem sonrası raporlarımızda hem de diğer raporlarımızda sürekli bu konuyu dile getirmemize rağmen hala ciddi anlamda bir gelişme yok ve Bakanlığın da bunu gündemleştirmek gibi bir derdi yok.

'İndere TOKİ Alanında Öğrenciler Ulaşım Sıkıntısı Yaşıyor'

Bunun dışında özellikle Adıyaman'dan deprem sonrası eğitimde ve kamusal hizmetlerde yaşanan sıkıntılar devam etmekte. Hala yapılmayan okullar var, hala öğrencilerin okula ulaşım noktasında ciddi anlamda problem ve sıkıntı yaşadığının farkındayız. Konteyner okulların olduğunu biliyoruz, prefabrik okulların olduğunu biliyoruz. TOKİ alanlarında, toplu konut alanlarında yapılan okulların bazılarının açıldığını ama bazılarının hala açılmadığını biliyoruz. Özellikle, İndere TOKİ alanında 5-6 bin civarında aile kalmakta ve bu ailelerin çocuklarının, liseye giden çocuklarının okula ulaşım noktasında ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığının hepimiz farkındayız. Bu noktada da talebimiz, hem yerel yönetimlere hem Belediye'ye hem de merkezi hükümete bir an önce bu sorunun çözülmesi noktasında bir talebimiz var; özellikle öğrencilerin okula ulaşım noktasındaki problemlerin çözülmesi noktasında. Diğer bir nokta; bu sene evet kış mevsimi biraz da zorlu geçiyor, özellikle konteyner okullarda eğitimin ne kadar zor olduğunu bizden farkındayız ve bir an önce bu okulların kalıcı betonarme okullara dönüşmesi noktasında talebimiz var.

'Anadili Farklı Olan Milyonlarca Öğrenci Hala Kendi Ana Dilinde Eğitim Görmüyor'

Evet Şubat ayı içerisinde 21 Şubat Dünya Anadil Günü ile ilgili de biz hem Eğitim-Sen olarak Eğitim Sen Adıyaman Şubesi olarak hem de Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak anadil temelli eğitimle ilgili sempozyumlar, etkinlikler gerçekleştirdik. Şu konuda talebimiz net; bu ülkede anadili farklı olan milyonlarca öğrenci var ve bu öğrenciler Hala kendi ana dillerinde eğitim görmüyor. Bu noktadaki talebimizin bir daha bile getiriyoruz; bütün çocukların kendi ana dillerinde, ana dil temelli eğitim verilmesi noktasında talebimiz var.

'Bazı Okullarda Seçmeli Ders Dilekçeleri Dağıtılmadı ve Öğrencilerin Tercih Hakkı Engellendi'

Bir de Şubat ayı içerisinde özellikle ortaöğretim öğrencilerinin seçmeli dersler noktasında bir çalışması var. Öğrenciler 20 Şubat'a kadar, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hangi dersleri seçeceğine dair bir tercihte bulunuyor ama biz size gelen haberlerin çoğunda, bazı okullarda okul idarelerinin bu dilekçeleri dağıtmadığını ve öğrencilere herhangi bir tercihte bulunmadığına dair gelen haberler doğrultusunda biz de hem İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne hem okul müdürlüklerine buradan sesleniyoruz; evet bu seçmeli ders süreci geçti. Ama lütfen yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçin, bütün çocukların kendi ilgi ve yeteneklerine göre dersleri seçmelerine imkan ve olanak sağlayın. Bu noktada da biz de bunun takipçisi olacağız.

'Sağlıkta Randevu, Ulaşım ve Otopark Sorunu Devam Ediyor'

Kamusal alan hizmetleri noktasında da özellikle sağlık hizmeti noktasında hala Adıyaman'da ciddi anlamda problemler devam ediyor. Randevu alma noktasında vatandaşlarımızın sorunlar yaşadığını farkındayız. Bu konuda Sağlık Emekçileri Sendikalarımızla birlikte, Tabip Odası'yla birlikte zaman zaman çalışmalar da yürütüyoruz. Diğer bir sorun hastaya hastaneye ulaşım ve hastaneye ulaştıktan sonra hastanenin çevresinde otopark yetersizliğinden kaynaklı ciddi anlamda sıkıntı ve sorunlar yaşanmakta. Bir an önce hem yerel yönetimin hem de hastane yönetiminin otopark sorununa bir an önce çözüm bulması noktasında, bir çalışma yürütmesi noktasında bir talebimiz var.

'Norm Fazlası Öğretmenler Resen Atanıyor ve Servis Yoğunluğu Sorun Yaratıyor'

Diğer bir sorun, özellikle Milli Eğitim'de norm fazlası öğretmen arkadaşlar resen atanması dahil ciddi anlamda sıkıntılar yaşanmakta. Norm fazlası öğretmen arkadaşlarımız hala kendi istekleri dışında sürgün diyebileceğimiz bir uygulama ile köylere ya da ilçelere gönderiliyor. Buna dair de bizim Eğitim-Sen olarak tavrımız net; norm fazlası öğretmen arkadaşlarının yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi lazım.Özellikle bazı okullardaki öğrenci yığılmalarından dolayı, özellikle okul çıkışlarındaki fazla servisten kaynaklı problemler de var. Bunun da mutlaka çözülmesi noktasındaki talebimizi buradan dile getireyim.

'Eğitim-Sen olarak bilimsel, laik, demokratik, kamusal ve anadilde eğitim talebimiz nettir'

Son olarak şunu söylüyorum, Eğitim-Sen olarak bilimsel, laik, demokratik, kamusal ve anadilde bir eğitim noktasındaki talebimiz nettir. Eğitimde tüm öğrencilerin eşit bir şekilde faydalanması lazım. Eğitimde demokratik, eşitlikçi ve katılımcı noktasında bir çalışma yürütülmesi lazım.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK-Berfin GÜRBÜZ-Sibel TURAN

Kaynak : PERRE