Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir'de meydana gelen F-16 kazasına ilişkin haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bulgaristan sınırımızda tanımlanamayan bir radar izi tespit edilmesi üzerine, alarm reaksiyon görevi kapsamında 2 adet F-16 savaş uçağımız 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den aynı anda kalkış yapmıştır. Savaş uçağımızın biri ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve radar iz bilgisi kesilmiştir. Kahraman pilotumuz uçağı terk etmek için fırlatma sistemini son anda çalıştırdığı tespit edilmiştir. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin detaylı incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır.'

Açıklamada ayrıca bazı iddialara da değinilerek, Türkiye'nin İran'a yönelik herhangi bir askerî harekât planlamasının bulunmadığı vurgulandı. Bakanlık, bölgedeki gelişmelerin ilgili birimlerle koordineli şekilde takip edildiğini bildirdi.

Kaynak : PERRE