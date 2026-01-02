Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, günlük yaşamı beyaza bürürken, ortaya renkli ve anlamlı görüntüler çıktı. Kar yağışının en çok sevindirdiği kesim olan çocuklar, sokaklarda doyasıya eğlenirken, polis ekipleri de bu mutluluğa ortak oldu.

İlçede kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesinin gündeme geldiği günlerde, Gölbaşı'nın cadde ve sokakları kısa sürede karla kaplandı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kar topu oynayarak kışın keyfini çıkardı. Sokaklarda görev yapan polis ekipleri ise çocukların oyunlarına kayıtsız kalmayarak kar topu oyununa katıldı.

Karla kaplanan sokaklarda çocuklar ve polisler arasında yaşanan eğlenceli anlar, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Polislerle çocukların birlikte kar topu oynadığı anlar, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Etkinliğe Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü Vekili Talip Gönül'ün de katıldığı görüldü. Çocuklarla yakından ilgilenen Gönül, polis ekipleriyle birlikte kar topu oynayarak miniklerin sevincine ortak oldu. Eğlenceli anların ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar, polislerin çocuklarla kurduğu bu samimi ve sıcak ilişkinin, toplum ile güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirdiğini belirtti.

