Japon otomotivi Honda, Ocak 2026 fiyat listesini yayımlarken Türkiye otomotiv pazarında dikkat çeken bir karara imza attı. Yıllardır satış rekorları kıran ve markayla özdeşleşen modellerden biri olan Honda Civic, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'deki ürün gamından çıkarıldı. Kararın resmi gerekçesi 'sedan talebindeki düşüş' olarak açıklanırken, sektör kulislerinde yüksek gümrük vergilerinin bu süreçte belirleyici rol oynadığı konuşuluyor.

Yeni yılın ilk fiyat listesini kamuoyuyla paylaşan Honda, fiyat güncellemelerinden ziyade Türkiye pazarına yönelik aldığı stratejik kararla gündeme geldi. Uzun yıllardır Türkiye'de en çok tercih edilen otomobiller arasında yer alan Civic modelinin satışlarının durdurulması, otomotiv sektöründe sürpriz olarak değerlendirildi.

HONDA: 'SEDAN TALEBİ AZALDI'

Honda tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, kararın tüketici alışkanlıklarındaki değişime dayandığı ifade edildi. Açıklamada, gerek dünya genelinde gerekse Türkiye pazarında sedan gövde tipine olan ilginin son yıllarda belirgin şekilde azaldığı vurgulandı. Değişen pazar koşulları ve kullanıcı tercihleri doğrultusunda Civic modelinin bir süreliğine ürün yelpazesinden çıkarıldığı belirtildi.

Şirket yetkilileri, SUV ve crossover segmentine olan talebin artmasının, sedan modellerin satış performansını doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

KULİSLERDE GÜMRÜK VERGİSİ İDDİASI

Öte yandan otomotiv sektörü kulislerinde, Honda'nın bu kararının arkasında ekonomik nedenlerin bulunduğu ileri sürülüyor. Civic modelinin Türkiye'ye ithal olarak gelmesi ve bu araçlara uygulanan yüzde 25 oranındaki ilave gümrük vergisi, modelin rekabetçi fiyat avantajını önemli ölçüde kaybetmesine yol açtı.

Artan maliyetlerin, Civic'in satış fiyatını rakip modeller karşısında dezavantajlı hale getirdiği ve bu durumun Honda yönetiminin satışları durdurma kararında etkili olduğu tahmin ediliyor.

SATIŞ RAKAMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Honda'nın 2025 yılının ilk 11 ayında Türkiye'de toplam 14 bin 688 adet araç satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı dönemde Japon rakiplerinden Toyota'nın 80 bin 477 adet, Nissan'ın ise 26 bin 899 adet satış yaptığı kaydedildi. Bu rakamlar, Honda'nın Türkiye pazarındaki payının son yıllarda gerilediğini ortaya koydu.

1987'DEN BU YANA TÜRKİYE YOLLARINDAYDI

Honda Civic'in Türkiye'deki geçmişi ise oldukça eskiye dayanıyor. İlk olarak 1987 yılında Türkiye yollarına çıkan Civic, özellikle 1996 modelinden itibaren geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak segmentinde önemli bir yer edindi.

Kaynak : PERRE