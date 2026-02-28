Milliyetçi hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı İl Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirildi. Programa MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, il başkan yardımcıları, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

'Ramazan-ı Şerif Hepimize Hayırlar Getirsin'

Programda konuşan MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, 'Öncelikle Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ederim. İnşallah Cenab-ı Allah hepimizi nice Ramazanlara kavuşturmayı nasip eder' dedi.

'Deprem Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz'

6 Şubat 2023 depremlerine değinen Gümüş, '6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin kayıpları var. Cenab-ı Allah Ramazan-ı Şerif hürmetine hepsinin mekânını cennet eylesin. Ülkemize, devletimize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın' diye konuştu.

'Basın, Adıyaman'ın Sesi Oldu'

Basın mensuplarına teşekkür eden Gümüş, 'Sayın basın mensuplarımız; hem 6 Şubat 2023 depreminden önce hem de özellikle depremden sonra Adıyamanlı hemşehrilerimizin gözü, kulağı ve sesi oldunuz. İlgili makamlara duyuramadıkları sorunları kamuoyuna taşıdınız' dedi.

'Siyaset Yapmayacağız'

Partisinin deprem sürecine ilişkin tutumunu hatırlatan Gümüş, Devlet Bahçeli'nin sözlerini yineleyerek, 'Adıyaman'da konteynerlerde ve prefabrik evlerde son kişi kalıncaya kadar biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak siyaset yapmayacağız' ifadelerini kullandı.

'Talepleri En Yüksek Mercilere İleteceğiz'

Adıyamanlıların sorunlarını ilgili makamlara taşıyacaklarını belirten Gümüş, 'Adıyamanlı hemşehrilerimizin haklı sesini ve haklı derdini dinleyerek, siz kıymetli basın mensuplarımızın derlediği sorunları en yüksek mercilere iletmeye gayret edeceğiz. Başta Sayın Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beyefendi olmak üzere gerekli tüm makamlara bu talepleri aktaracağız' diye konuştu.

'23 Şubat'ta Görevi Devraldık'

23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla il başkanlığı görevini devraldıklarını kaydeden Gümüş, 'Öncelikle partimize hizmet etmiş tüm il başkanlarımızdan ve dava arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. 57 yıllık siyasi bir hareket olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Milliyetçi-Ülkücü camianın bu davaya koyduğu her bir tuğla için emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

'Adıyaman'da Birçok Sorun Tespit Ettik'

Kentteki sorunlara dikkat çeken Gümüş, 'Milliyetçi Hareket Partisi olarak Adıyaman'da birçok sorunun varlığını tespit ettik. Yerleşim yerleriyle ilgili sorunlar, yollarla ilgili problemler, göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla içme suyuna dair yaşanan sıkıntılar ve ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek ekonomik sorunlar bunların başında gelmektedir' ifadelerini kullandı.

'Basınla Birlikte Sahada Olacağız'

Basın mensuplarıyla birlikte çalışacaklarını belirten Gümüş, 'Sayın basın mensubu kardeşlerimizi tek tek ziyaret ederek, birlikte gerçekleştireceğimiz programlarda bu sorunları detaylı şekilde ele alacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız' dedi.

'Her Ay Farklı Programlarla Halkımızın Yanında Olacağız'

Toplantının yeni il yönetimini tanıtmak amacıyla düzenlendiğini dile getiren Gümüş, '23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayan yeni il başkan yardımcılarımızı ve il yönetimimizi sizlere tanıtmak amacıyla bu toplantıyı icra ediyoruz. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi olarak her ay farklı programlarla hemşehrilerimizin karşısında olacağız. Bir önceki programda dile getirdiğimiz sorunların çözümü için adımlar atmış şekilde yolumuza devam etmeyi temenni ediyoruz' diye konuştu.

İl Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Gümüş, açıklamasının ardından MHP Adıyaman İl Yönetim Kurulu listesinde yer alan isimleri tek tek açıkladı. Yeni dönemde görev yapacak il başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerini kamuoyuna tanıtan Gümüş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Listedeki isimler şu şekilde:

Kaynak : PERRE