Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin artmasıyla yükselişe geçen brent petrol, son 7 ayın en yüksek seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma iç piyasada akaryakıta zam olarak yansıyor.

Bu hafta motorine yapılan 2 lira 40 kuruşluk artışın ardından şimdi de benzine zam geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor. Artışla birlikte benzinin litre fiyatının şehirlerde 58-60 lira bandına çıkacağı öngörülüyor.

Adıyaman'da Güncel Fiyatlar Nasıl?

Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 59,41 TL

Motorin: 62,67 TL

LPG: 30,74 TL

Kaynak : PERRE