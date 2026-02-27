Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Adıyaman'da deprem sonrası yürütülen sosyal toparlanma çalışmaları ele alınırken kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler değerlendirildi.

Başkan Tutdere, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, 'Adıyaman'ımızın deprem sonrası sosyal toparlanma süreci, kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerimiz ile Bakanlığımız nezdindeki taleplerimizi ilettik.' ifadelerini kullandı.

