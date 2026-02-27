Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada mahkeme ara kararını verdi. Silivri'de görülen duruşmada 200 sanığın yargılanmasına devam edilirken, heyet değerlendirmesinin ardından bazı sanıklar hakkında tahliye, bazıları hakkında ise tutukluluğun devamı yönünde karar aldı.

Mahkeme, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanarak BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Önder Gedik, Esenyurt Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Adnan Acar, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Mustafa Yolcu, Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Sencer Hacıoğlu ve İSFALT Satın Alma Müdürü Rana Uysal isimlerinin tahliyesine hükmetti.

Delil durumunu değerlendiren heyet, Rıza Akpolat (Beşiktaş Belediye Başkanı), Utku Caner Çaykara (Avcılar Belediye Başkanı) ile birlikte bazı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca bazı sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına, bir sanık hakkında uygulanan ev hapsi tedbirinin sürdürülmesine, savunması alınmayan kişiler ile müştekiler hakkında 'zorla getirme' kararı çıkarılmasına hükmetti. Gizli tanıkların bir sonraki celsede SEGBİS yöntemiyle dinlenmesine karar verilirken, dosyada firari bulunan sanık hakkında yakalama kararının devamı ve mal varlıklarına yönelik tedbirlerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Duruşma 20 Nisan'a ertelendi.

HABER: İSTANBUL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE