Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi imsakiye bilgilerine göre, akşam namazı vaktine denk gelen iftar saati, Adıyaman'ın tüm ilçelerinde aynı anda uygulanacak.

Adıyaman'da 27 Şubat Cuma günü oruçlar saat 18:25'te okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. Adıyamanlı vatandaşlar, bu saatten itibaren oruçlarını açabilecek.

Adıyaman'da Teravih saat kaçta?

Adıyaman'da 27 Şubat Cuma günü teravih namazı ise saat 19:40'dan sonra kılınacak.

Adıyaman'da sahur saat kaçta?

Adıyaman'da 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece 05:33 ise sahur saati olarak açıklandı.

Kaynak : PERRE