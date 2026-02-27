Kaya, İçişleri Bakanlığı'na yönelttiği soru önergesinde iade süreci ve denetim mekanizmalarını sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında tespit edilen nakit para, altın ve ziynet eşyalarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kaya, '6 Şubat depremleri sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları sırasında toplam ne kadar nakit para, altın ve ziynet eşyası tespit edilmiştir? Tespit edilen para ve ziynet eşyalarından bugüne kadar kaçının hak sahiplerine iadesi sağlanmıştır? İade edilen tutarların illere göre dağılımı nedir?' ifadelerine yer verdi.

Kaya, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen kamuoyuna kapsamlı bir bilgilendirme yapılmadığını belirterek, enkazlardan çıkan değerli eşyaların akıbetinin açıklanmasını talep etti. Kaya, 'Milletimizin emaneti olan bu değerlerin akıbetini sormak boynumuzun borcudur' dedi.

Enkaz altında yakınlarını kaybeden ve mirasçılık belgesi temin edemeyen vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Kaya, hak sahipliği süreçlerinin kolaylaştırılıp kolaylaştırılmadığını sordu. Kaya, 'Belgesi yok diye vatandaşımızın değerli eşyasına el konulamaz' ifadelerini kullandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarında görev alan özel firmalar ve taşeronların denetlenip denetlenmediğini de gündeme taşıyan Kaya, bu süreçte herhangi bir usulsüzlük tespiti olup olmadığını ve soruşturma yürütülüp yürütülmediğini sordu.

Kaya önergesinde, ''6 Şubat depremleri sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları sırasında toplam ne kadar nakit para, altın ve ziynet eşyası tespit edilmiştir? Tespit edilen para ve ziynet eşyalarından bugüne kadar kaçının hak sahiplerine iadesi sağlanmıştır? İade edilen tutarların illere göre dağılımı nedir? Hak sahiplerinin başvurularını alabilmeleri için nasıl bir bilgilendirme ve başvuru mekanizması oluşturulmuştur? Bu konuda kaç başvuru yapılmış, kaçı reddedilmiştir? Enkaz altında tüm ailesini kaybeden, belge ve delilleri yok olan yurttaşlar için özel bir kolaylaştırıcı düzenleme yapılmış mıdır? Hak sahibi tespit edilemeyen veya başvuru yapılmayan para ve ziynet eşyaları halen nerede tutulmaktadır? Bu değerler herhangi bir kamu hesabına aktarılmış mıdır? Sahibi bulunamayan değerli eşyalar için tasfiye, gelir kaydı veya başka bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa hukuki dayanağı nedir? Enkaz kaldırma sürecinde görev alan özel firmalar ve taşeronlar açısından bu tür değerli eşyaların tespiti ve teslimine ilişkin denetim mekanizmaları oluşturulmuş mudur? Bu kapsamda herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür? Söz konusu süreçlerin şeffaflığı ve kamu denetimi açısından bugüne kadar TBMM'ye veya kamuoyuna sunulmuş bir rapor bulunmakta mıdır?' ifadelerine yer verdi.

HABER: ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE