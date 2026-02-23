Mustafa Alkayış, 'Teşkilat Başkanımız Sayın Ahmet Büyükgümüş'ün Adıyaman'ımıza gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet bizler için büyük bir kıymettir' dedi.

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından başlatılan 'Yeni Evim, İlk İftar' projesi kapsamında Adıyaman'da gerçekleştirilen programlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Alkayış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ü Adıyaman'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Teşkilat Başkanlığımızın öncülüğünde deprem bölgesindeki 11 ilimizde hayata geçirilen 'Yeni Evim, İlk İftar' projesi kapsamında Sayın Başkanımızı ilimizde ağırladık. Hem teşkilat mensuplarımızla hem esnafımızla hem de kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelerek Ramazan'ın bereketini paylaştık' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında yeni kalıcı konutlara yerleşen depremzede ailelerin ilk iftar sofralarına misafir olduklarını ifade eden Alkayış, 'Hane ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve teravih sonrası gerçekleştirilen sohbetlerle Ramazan ayının manevi iklimini sahaya taşıdık' ifadelerini kullandı.

Alkayış açıklamasında, 'AK Parti olarak deprem bölgesindeki 11 ilimizde başlattığımız büyük konut seferberliğiyle hamdolsun 455.000 konutu üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Adıyaman'ımızda da on binlerce bağımsız bölüm hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Bu başarı, güçlü bir iradenin, kararlı bir liderliğin ve millet-devlet dayanışmasının eseridir' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğe dikkat çeken Alkayış, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız' anlayışı doğrultusunda şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı. Çadırkentlerden konteynerkentlere, oradan da kalıcı ve güvenli konutlara uzanan bu süreç; sabrın, emeğin ve güçlü bir devlet iradesinin neticesidir.' değerlendirmesinde bulundu.

Alkayış, açıklamasının sonunda şunları kaydetti:

'Mübarek Ramazan ayında Adıyaman'ımıza gelerek vatandaşlarımızla aynı sofrayı paylaşan, teşkilatımızla istişarelerde bulunan ve esnafımızla gönül köprüleri kuran Sayın Teşkilat Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 'Yeni Evim, İlk İftar' buluşmaları; sadece bir iftar programı değil, aynı zamanda kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve yeniden dirilişimizin en güçlü ifadesidir.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE