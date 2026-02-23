Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı bursiyer öğrencileri, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Vakfın kurucularından merhum Yılmaz Göksu'nun oğlu Vahap Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler aynı sofrada buluşarak oruçlarını açtı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar buluşmasında, eğitim hayatlarını sürdüren gençlere moral ve destek mesajı verildi.

Programda konuşan Vahap Göksu, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bursiyer öğrencilerle aynı sofrada buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

İftar programına katılan öğrenciler de kendilerine sunulan destek ve imkânlardan dolayı teşekkür ederek, bu tür buluşmaların motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

