Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle büyük ölçüde susuz kalan ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Sülüklü Göl'de, bu sezon doluluk oranı neredeyse yüzde 100 seviyesine ulaştı. Bölgedeki Kırkgöz ve Düdüklü kaynaklarında da su debisinin ciddi oranda arttığı gözlemlendi.

AFOT Üyeleri Sahada İnceleme Yaptı

Adıyaman Fotoğraf Topluluğu (AFOT) üyeleri Musa Gürbüz, Behçet Atabek, Ferit Gölgül ve Emrah Parlar, bölgedeki son durumu tespit etmek amacıyla alanda video ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

Yapılan çekimlerde, artan su seviyesiyle birlikte kaynaklardan göle doğru su akışının hız kazandığı ve gölün istenilen seviyeye ulaştığı belgelendi. Geçen yıl yer yer kuruma görüntüleriyle gündeme gelen gölde bu yıl suyun kıyı çizgisine kadar ulaştığı görüldü.

Atabek: 'Doluluk Oranı Neredeyse Yüzde 100'

Emekli öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Behçet Atabek, saha gözlemlerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

'Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle susuz kalan Sülüklü Göl bu kış sezonunun karlı ve yoğun yağışlı geçmesi nedeniyle hem Kırkgöz'de hem de Düdüklü'de su debisi oldukça yükselmiş durumda. Geçen yıl kurumaya yüz tutan Sülüklü Göl'de bu yıl doluluk oranı şimdiden neredeyse yüzde 100'e ulaşmış durumda. Kaynakların aktif durumda olması ve onların da göle doğru akmasıyla birlikte göl istenilen seviyeye ulaşmış. Özellikle sağlık turizmi açısından önem arz eden Sülüklü Göl'de doluluk oranının yüksek olması bu yaz sezonu için umut verici.'

Sağlık Turizmi ve Ekosistem Açısından Umut Verici Gelişme

Doğal yapısı ve özellikle alternatif tedavi uygulamalarında kullanılan sülük varlığı nedeniyle sağlık turizmi açısından önem taşıyan Sülüklü Göl'deki su artışı, yaz sezonu öncesinde bölge halkı ve turizm işletmecileri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, su seviyesindeki artışın bölge ekosistemine de olumlu katkı sağlayacağını belirtirken, ziyaretçilerin doğal alanın korunması konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle kontrolsüz kullanımın ve çevre kirliliğinin önlenmesinin, gölün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı ifade ediliyor.

Kuraklıktan Doluluğa Bir Doğa Döngüsü

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle alarm veren Sülüklü Göl ve Kırkgöz bölgesinde bu yıl gözlenen tablo, mevsimsel yağışların su kaynakları üzerindeki belirleyici etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Gürgenli Köyü çevresinde gözlemlenen su artışı, Gerger'de doğanın yeniden canlandığını gösterirken, yaz aylarında bölgeye yönelik ziyaretçi ilgisinin artması bekleniyor.

Kaynak : PERRE