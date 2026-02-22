Depremler sonrası hasar gören yol, kaldırım ve altyapı hatlarının yenilenmesi için başlatılan çalışmaların, ASKİM ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Altyapı imalatları tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına geçildiği kaydedildi.

Yeni Mahalle 2188 Sokak'ta devam eden asfalt serim çalışmalarını sahada inceleyen Başkan Tutdere, altyapısı biten tüm sokaklarda asfalt seriminin etap etap gerçekleştirileceğini, ardından kaldırım düzenlemelerinin tamamlanacağını ifade etti.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, belediyenin tüm birimleriyle sahada yoğun mesai yürüttüğünü belirterek, 'Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şu anda Yeni Mahalle 2188 Sokak'ta asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor. Altyapısı tamamlanan tüm bölgelerde üstyapı imalatlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Bu bölgenin tamamında asfalt serimini tamamladıktan sonra kaldırım düzenlemelerini de yapacağız. Özellikle yağışlar nedeniyle hasar gören ve çukurlar oluşan yollarımızın tamamını toparlayarak şehrimizin yol standartlarını yükselteceğiz. ASKİM ve Fen İşleri ekiplerimizle birlikte sahadayız, vatandaşımız için çalışıyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak halkımızla birlikte bu zor günleri aşacağız. Sizlere hizmet etmekten büyük onur duyuyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE