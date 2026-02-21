21 Şubat Dünya Anadil Günü kapsamında Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonunda Üçüncü Uluslararası Katılımlı Anadili Sempozyumu düzenledi.Ankara'da düzenlenen sUluslararası Katılımlı Anadil Sempozyumu'nda konuşan akademisyenler, çok dilli eğitimin tercih değil, insan hakları meselesi olduğunun altını çizdi.

21 Şubat Dünya Anadili Günü Dolayısıyla düzenlenen sempozyumla alakalı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen)'den yapılan açıklamada;

'Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından 21 Şubat Dünya Anadili Günü dolayısıyla düzenlenen 3. Uluslararası Katılımlı Anadili Sempozyumu, anadilinde eğitimin pedagojik, hukuksal ve toplumsal boyutlarını bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır. Sempozyum; farklı ülkelerden akademisyenlerin, eğitimcilerin ve dil hakları savunucularının katılımıyla, anadilinde eğitimin evrensel bir hak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bilimsel araştırmalar açıkça göstermektedir ki anadilinin eğitim sürecinde etkin biçimde kullanılması akademik başarıyı artırmaktadır. Anadilde eğitim alamamak; çocuğun bilişsel gelişimini, akademik becerilerini ve öğrenme motivasyonunu olumsuz etkilemekte, özellikle ergenlik döneminde yalnızca dil ve ifade alanında değil, duygusal ve sosyal gelişim süreçlerinde de kalıcı sorunlara yol açmaktadır. Anadili resmi dilden farklı olan çocukların öğrenme becerilerinde geri kalmasının temel nedenlerinden biri, eğitim süreçlerinde kendi dillerinin dışlanmasıdır.

Eğitim hakkı, diğer temel hak ve özgürlüklerle birlikte anlam kazanır. Eğitim biliminin temel ilkeleri ve tarafı olunan uluslararası sözleşmeler yok sayılarak bir yandan anadilinde eğitim hakkına sınırlama getirilip diğer yandan eğitim hakkının karşılandığını iddia etmek gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Resmi dil dışındaki anadillerinin varlığına, yaşamasına ve öğrenilmesine karşı çıkmak; bilime, pedagojiye ve insan haklarına karşı çıkmak anlamına gelmektedir.

21 Şubat Dünya Anadili Günü, ülkemizde özellikle anadili Türkçeden farklı olan Arapça, Kürtçe, Lazca, Hemşince, Çerkezce ve diğer dilleri konuşan milyonlarca çocuğun kendi anadilinde eğitim alamadığı bir ortamda karşılanmaktadır. Anadilin kamusal alanda ve eğitimde engellenmesi, en çok da dünyayı anadili üzerinden kuran çocukları etkilemektedir.

Bu nedenle bir kez daha vurguluyoruz:

Anadili savunmak yaşamı savunmaktır. Her çocuğun kendi anadilinde eğitim görme hakkı güvence altına alınmalıdır. Dünya Anadili Günü kutlu olsun.

Di 21'ê Sibatê de, Roja Zimanê Dayikê ya Cîhanê pîroz be. Em dîsa dibêjin: Parastina zimanê dayikê, parastina jiyanê ye. Divê mafê her zarokî ku bi zimanê xwe perwerde bibîne were temîn kirin.

Eğitim Sen olarak; farklı dillerin ve kültürlerin özgürce yaşaması, gelişmesi ve eğitim sisteminde eşit biçimde yer bulması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.' İfadelerine yer verildi.

Haber: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE