Bakan Murat Kurum, “Milletimizi ‘Ev Sahibi’ yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız” mesajını verdi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 8 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.

Bugüne Kadar 69 İlde Kuralar Çekildi

29 Aralık 2025- 22 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep, Bursa'da kura çekimleri tamamlandı. Böylece 69 ilde toplam 312 bin 290 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

Bakan Kurum: Kura Çekim Aşamasında Sona Yaklaşıyoruz

Sosyal medya hesabından 23 Şubat - 1 Mart haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Milletimizi 'Ev Sahibi' yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibimizi belirdik. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez de hızlıca temelleri atacağız. İnşallah ilk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Sosyal konutlarımızla birlikte mahalle kültürünü yaşatacak içinde anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonları, taziye evleri, misafirhanelerin de olduğu 500 mahalle konağını da ülkemize kazandıracağız' mesajını verdi.

6 İlde Daha 19 Bin 543 Konutun Daha Hak Sahipleri Belirlenecek

23 Şubat-1 Mart haftası takvimine göre; 24 Şubat Salı Uşak'ta 2 bin 558, 25 Şubat Çarşamba Isparta'da 2 bin 889, 26 Şubat Perşembe Burdur'da 2 bin 206, 27 Şubat Cuma Edirne'de 2 bin 530, Denizli'de 6 bin 370, Osmaniye'de 2 bin 990 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 23 Şubat-1 Mart haftasında 6 ilde 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belirlenmiş olacak. Böylece 75 ilde 331 bin 833 konut için kura çekimi tamamlanmış olacak.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE