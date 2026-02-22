Türkiye-Fransa VIII. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle bir araya gelen her iki bakan ikili konularla ilgili etraflı bir görüşme yaptılar.

Görüşmeyi değerlendiren bakan Bolat şunları söyledi:

Türkiye-Fransa VIII. Dönem JETCO Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Sayın Nicolas Forissier ile bugün İstanbul'da oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Fransız Bakan Sayın Nicolas Forissier ile görüşmemizde, düzenlenecek olan JETCO Toplantısının öncesinde, ikili ticari ve ekonomik iş birliğimize dair önemli gündem maddelerini etraflıca ele aldık.

Bu kapsamda; ticaretin yanı sıra yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde iş birliği, enerji, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iş birliğimizi daha da derinleştirmek amacı ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk.

Konuk Bakan ile ayrıca, iş insanlarımızın vize ve çalışma izni temin süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi gibi AB konularında mevcut iş birliğimizin daha da geliştirilmesi gibi önem arz eden konu başlıklarını görüştük.

Avrupa'daki en önemli ticaret ortaklarımızdan ve ülkemiz için önemli bir yatırım ortağı olan Fransa ile karşılıklı, güçlü ekonomik bağlar ve derin kültürel ilişkilere dayanan bir geçmişe sahibiz. Bölgesel ve küresel zorlukların arttığı bu dönemde sahip olduğumuz mevcut ekonomik iş birliğimizi güçlendirmek her zamankinden daha da önem arz etmektedir.

Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı Yapıldı

Görüşme sonrası her iki bakan düzenlenen 'Türkiye-Fransa Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının çok verimli geçtiğini söyleyen Ticaret bakanı Bolat bu toplantıyıda şöyle değerlendirdi:

Fransız mevkidaşım Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Sayın Nicolas Forissier ile birlikte, DEİK organizasyonu ve Fransız iş insanları çatı kuruluşu MEDEF International'ın katkılarıyla düzenlenen 'Türkiye-Fransa Yuvarlak Masa İş İnsanları Toplantısı'na başkanlık ettik.

İki ülkenin iş insanlarını JETCO Toplantısı vesilesiyle İstanbul'da bir araya getirerek, ülkelerimiz arasında süregelen ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerimizi bir kez daha taçlandırmış olduk.

Fransa-Türkiye 2025 Yılında Ticaret Hacmi En Yüksek Seviyeye Çıktı

Bilindiği üzere, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 24 milyar dolara ulaşmış; 2024 yılı itibarıyla Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stoku 9 milyar dolara yaklaşmıştır. 2020-2024 döneminde yaklaşık 4 milyar avro Fransız yatırımı gerçekleşmiş olup, önümüzdeki üç yıl için ilave 5 milyar avro yatırım öngörülmektedir.

Fransız Bakan Sayın Forissier ile birlikte bu toplantıda özellikle lojistik, finans, müteahhitlik, mühendislik, enerji, ilaç, imalat sanayi ve bilgi-iletişim teknolojileri sektörlerinden müteşekkil seçkin Türk ve Fransız iş insanlarıyla bir araya geldik; iş dünyalarımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklenti ve planlarını etraflıca ele aldık.

İlave Yatırım Hazırlıkları Ele Alındı

Toplantıda, Türkiye'deki Fransız yatırımcılar, Türkiye'deki fırsatlardan ve yatırım ortamından duydukları memnuniyeti dile getirerek ilave yatırım hazırlıklarını paylaştılar.

Hem Fransız firmaları hem de Fransız mevkidaşım, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinerek Türkiye'nin hem Fransa hem de Avrupa Birliği için sahip olduğu özel konumun altını çizdi. Meslektaşımın ve Fransız firmaların, Avrupa'nın rekabetçiliği ile tedarik zincirlerinin güçlendirilmesinde Türkiye'nin yeri ve önemine ilişkin değerlendirmeleri bizleri son derece memnun etti.

İşbirliği Mutabakabat Zabıtları İmzalandı

Bugün ayrıca, Limak Holding ve Rönesans Holding'in Bpifrance ile kuracakları iş birliklerini somutlaştıran mutabakat zabıtlarına da imza atıldı.

Toplantımızın, tüm bu çıktılar ışığında, Türk ve Fransız şirketler için yeni fırsatlar ve iş bağlantıları oluşturmasını temenni ediyorum.

