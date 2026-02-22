AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış Türkiye Gençlik Vakfı Adıyaman Şubesi'nde gerçekleştirilen 'Geçmişten Geleceğe Mercek' programında gençlerle bir araya geldi. Alkayış teşkilat mensuplarıyla birlikte iftara yetişemeyen vatandaşlara trafikte ikramlarda bulundu.

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ilk gününde genç kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın ilk gününde gençlerle bir araya gelmenin huzurunu yaşadıklarını belirten Alkayış, Ramazan'ın sadece bir ibadet ayı değil; aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğin güçlendiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.Konuşmasını sürdüren Alkayış, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman Şubesi'nde gerçekleştirilen 'Geçmişten Geleceğe Mercek' programında gençlerle medeniyet perspektifi üzerine verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Köklerimizden aldığımız ilhamla yarınları inşa edecek olan gençlerimizle aynı ufka bakmak bizlere büyük bir umut verdi.' dedi.

AK Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'İftara Beş Kala' programına da değinen Alkayış, teşkilat mensuplarıyla birlikte iftara yetişemeyen vatandaşlara ikramlarda bulunduklarını ifade ederek, Ramazan'ın paylaşma ve gönüllere dokunma ayı olduğunun altını çizdi.KYK yurtlarında öğrencilerle aynı sahur sofrasında buluştuklarını da belirten Alkayış, 'Gençlerimizle edilen her sohbet, paylaşılan her dua; birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiriyor. Kampüslerimizde ve yurtlarımızda hissedilen bu güzel Ramazan iklimi geleceğe dair ümidimizi artırıyor.' şeklinde konuştu.

Alkayış, güçlü bir Türkiye idealinin en büyük teminatının inançlı, bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayının Adıyaman başta olmak üzere tüm millete hayırlar getirmesini temenni etti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE