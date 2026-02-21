Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını yukarı çekiyor. Son haftalarda hem benzine hem de motorine yapılan zamların ardından, motorine yeni bir artış gelmesi bekleniyor.

NTV'nin aktardığı bilgilere göre, 24 Şubat Salı gününden itibaren motorin fiyatına litre başına 2,40 TL zam yapılması öngörülüyor.

Brent petrol fiyatları, ABD ile İran arasında artan gerilim nedeniyle yükseliş göstererek 70 dolar sınırını aşmış, yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu durum, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına yansıyacak.

Zam öncesi 21 Şubat 2026 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekildeydi:

Benzin:

İstanbul Avrupa: 57,16 TL

İstanbul Anadolu: 57,01 TL

Ankara: 58,08 TL

İzmir: 57,37 TL

Motorin:

İstanbul Avrupa: 57,88 TL

İstanbul Anadolu: 57,76 TL

Ankara: 59,00 TL

İzmir: 59,28 TL

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE