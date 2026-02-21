Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Ramazan ayının manevi atmosferine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gümüş, açıklamasında Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve tevazu ayı olduğuna dikkat çekti.

Gümüş, sosyal medyada sergilenen lüks iftar sofralarına tepki göstererek, Ramazan'ın gerçek değerinin gösterişte olmadığını vurguladı. 'Ramazan'ın gerçek değeri gösterişte değil, gönül birlikteliğindedir' diyen Gümüş, gösterişten uzak, samimi sofraların önemine işaret etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı, partisinin bu konuda net bir duruş sergilediğini belirterek, 'Lüks iftar sofralarına hayır, gönül sofralarına evet diyoruz' ifadelerine yer verdi.

Gümüş, Ramazan ayının manevi ikliminin doğru idrak edilmesi gerektiğini de dile getirerek, 'Cenab-ı Allah cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in maneviyatını gerçek anlamda idrak edenlerden eylesin' temennisinde bulundu.

Açıklamasında, Ramazan'ın tevazu ve paylaşma ruhunun ön plana çıkarılması gerektiğini vurgulayan Gümüş, toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜR BÜZ

Kaynak : PERRE