Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'da faaliyet gösteren lokantacı ve tatlıcı esnafının mevcut ekonomik koşullar altında karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı. Esnaf temsilcileri, özellikle son dönemde artan iş yeri kira bedellerinin küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde ciddi mali baskı oluşturduğunu belirtti. Kira giderlerinin sürdürülemez boyutlara ulaştığını ifade eden esnaf yetkilileri, bu durumun hem işletmelerin ayakta kalmasını zorlaştırdığını hem de istihdam ile hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

'Haksız rekabet sektörde adalet duygusunu zedeliyor'

Toplantıda ayrıca, kayıtsız ve belgesiz şekilde, vergi yükümlülüğü olmaksızın faaliyet gösteren işletmelerin yarattığı haksız rekabet konusu gündeme geldi. Esnaf odası yetkilileri, kurallara uygun şekilde ticaret yapan işletmeler açısından bu durumun ciddi mağduriyet oluşturduğunu belirterek, denetimlerin daha sık ve etkin biçimde yapılması yönündeki taleplerini dile getirdi.

Alsan: 'Esnafın korunması şehrin geleceği açısından hayati'

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, esnafın yaşadığı sorunların yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir mesele olduğunu ifade etti. Alsan, üretim ve ticareti ayakta tutan kesimlerin korunmasının şehrin geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, dile getirilen sorun ve taleplerin ilgili mercilere taşınacağını kaydetti.

Alsan, esnafın yükünü hafifletecek ve adil rekabet ortamını güçlendirecek politikaların takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. Anahtar Parti heyeti, Mustafa Duymuş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, esnaf odasına çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Berfin GÜRBÜZ)

Kaynak : PERRE