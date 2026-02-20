Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası' programı kapsamında Adıyaman'da iftar programı gerçekleştirildi. Çeşmi Cihan Salon'da düzenlenen programa, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman Vali Yardımcısı Uğur Kapar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Programda açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Kapar, 'Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin; birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Rahmet, hayır ve bereket ayı olan mübarek Ramazan'da; sofralarımızdan, hanelerimizden sağlık, huzur ve bereket eksik olmasın' dedi.

Vali Yardımcısı Kapar, 'Bu anlamlı günde iftar soframızı şereflendiren, gönül hanelerimizin baş tacı olan kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimize teşekkür ediyor; kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize ise sağlıklı ve hayırlı bir ömür diliyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE