Adıyaman Ziraat Odası ile köy muhtarları, Muhtarlar Derneği'nde bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde tarım sektöründe yaşanan sorunlar değerlendirilirken, özellikle sözleşmeli olarak üretimi yapılan İzmir tipi ve Virginia tipi tütünlerde yaşanan problemler gündeme alındı.

Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, tütün üreticilerinin fiyat politikaları ve prim ödemeleri konusunda ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Fiyatlar konusunda rahatsız olduklarını dile getiren Özkan, üreticilere verilmesi taahhüt edilen 10 TL prim ödemesinin halen yapılmadığını ifade etti.

Konuyla ilgili girişimlerin sürdüğünü aktaran Özkan, tütün firmalarının üst düzey yetkilileri ve milletvekilleri ile istişarelerin devam ettiğini söyledi. Özkan ayrıca Tütün Üst Kurulu Daire Başkanı ile de görüştüklerini, daire başkanının söz konusu durumu tüm tütün şirketleriyle ele alacağını bildirdiğini ifade etti.

Başkan Özkan, başta tütün olmak üzere tarımsal konularda üreticilere destek veren muhtarlara teşekkür ederek, tüm sorunların çözümü için ortak hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE