Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağışın ardından, ilçe genelinde teyakkuz hâline geçildi. Sincik Kaymakamlığı koordinasyonunda; İl Özel İdaresi, Sincik Belediyesi, Karayolları ve ilgili kurumlara bağlı ekipler sahaya inerek hasar gören bölgelerde anında müdahalede bulundu. Özellikle kırsal mahalle yollarında meydana gelen toprak kaymaları ve su taşkınları kısa sürede kontrol altına alındı.

Kaymakam Yıldız: 'Can ve mal güvenliği önceliğimizdir'

Fatih Yıldız yaptığı açıklamada, gece boyunca aralıksız çalışma yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

'İlçemizde gece etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çeşitli bölgelerimizde yollarımızda ve köprü geçişlerimizde hasarlar meydana gelmiştir. Kaymakamlığımız koordinesinde İl Özel İdaresi, Sincik Belediyesi, Karayolları ve tüm ilgili kurumlarımız; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile ulaşım emniyetinin sağlanması amacıyla sahada gerekli müdahaleleri yapmaktadır. Ekiplerimiz gece gündüz demeden aralıksız şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.'

Yıldız, olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ana arterlerin açık tutulduğunu, kırsal bölgelerde ise kontrollü geçiş sağlandığını ifade etti.

Başkan Korkut: 'Sinciklilerin her zaman yanındayız'

Mehmet Korkut da belediye ekiplerinin sahada aktif görev yaptığını belirterek dayanışma vurgusu yaptı:

'Sincik merkez ve merkeze bağlı köy yollarıyla ilgili olarak Kaymakamlığımız ve İl Özel İdaremizle koordineli şekilde çalışıyoruz. Belediye olarak tüm imkânlarımızla destek veriyoruz. Kar yağışının yoğun olduğu, sel ve sağanak yağmurların etkili olduğu günlerde vatandaşlarımız mağduriyet yaşamasın diye ekiplerimiz gece gündüz görev başındadır. Sinciklilerin her zaman yanındayız.'

Koordineli Müdahale, Hızlı Sonuç

Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde ve eğimli arazilerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojik gelişmelerin yakından takip edildiği, olası yeni yağışlara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

Sincik'te yürütülen bu hızlı ve koordineli çalışma, yerel yönetim birimleri arasındaki iş birliğinin afet ve olağanüstü durumlarda ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İlçe genelinde hayatın normal akışına dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

