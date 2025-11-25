Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yaşayan kemik erimesi hastası İbrahim ile kız kardeşinin akülü sandalye ihtiyacını öğrenen Hasan Kuzu ve Kemal Geçit, hayırsever arkadaşlarıyla birlikte destek çalışması başlattı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen ekipler, karlı yolların açılmasının ardından aileye ulaşmayı başardı.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında durumu olmayan aileye maddi destek sağlanırken, toplam 2 adet akülü araç temin edilerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Yapılan teslimat ile hem söz konusu aile hem de ilçede benzer ihtiyaçları bulunan birçok vatandaşın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlandı.

Hayırseverlerin öncülüğünde yürütülen destek faaliyetlerinin devam etmesi planlanıyor.