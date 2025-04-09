“Anzer Balı kalitesinde, ama tanıtımsız”

Sincik’in 2000 metreyi bulan yaylalarında üretimi yapılan balın, doğal florası ve yüksek rakımı sayesinde eşsiz bir aroma kazandığını ifade eden Şevket Sayım, “Bölgemizde kara kovan yöntemiyle üretilen balımız, Karadeniz’deki Anzer Balı’ndan geri kalır değil. Aynı doğallıkta, aynı aromaya sahibiz” dedi.

"Anzer Balı kadar kaliteli ama tanıtım eksikliği yaşıyoruz"

Sayım, bal üretiminde herhangi bir sorun yaşanmadığını ve devletin de üreticilere çeşitli hibe ve projelerle destek verdiğini belirtti. Ancak buna rağmen üretilen balın değerinde satılamadığına dikkat çekti. “Ürettiğimiz bu kaliteli balı pazarlamakta ya da hak ettiği değerde satmakta maalesef zorlanıyoruz. Sincik Balı'nın tanıtımı ve dış pazarlarda satışının artırılması için özel bir çalışma gerekiyor” diye konuştu.

Üreticiye destek hem üretimde hem satışta

Sincik ilçesinde Halil Peker Caddesi üzerinde bir işyeri işleten Şevket Sayım, sadece kendi üretimlerini değil, bölgedeki diğer üreticilerin ballarını da toptan ve perakende olarak satışa sunduklarını söyledi. Ayrıca, arıcılıkla uğraşan üreticilerin ihtiyaç duyduğu arı kovanı, bal hasat malzemeleri, arıcılık giysileri, koruyucu ekipmanlar ve besleme ürünleri gibi tüm ekipmanların da işyerinde temin edildiğini belirtti.

“İşyerimizde hem bal üretiyoruz hem de üreticiye destek oluyoruz” diyen Sayım, sadece bal değil, organik yumurta ve süt ürünleriyle de yerel üreticilere pazar imkânı sunduklarını ifade etti.

Sincik peyniri ve tereyağına dış illerden yoğun talep

Sincik dağlarında doğal ortamda beslenen keçi ve koyunlardan elde edilen sütlerle yapılan peynir, tereyağı ve çökelek gibi ürünlerin de büyük ilgi gördüğünü aktaran Sayım, “Bu ürünlerin çoğu Malatya ve Elâzığ gibi illerde pazar buluyor. Tadanlar devamlı bizden istiyor. İyi bir tanıtımla hem Sincik Balı’nın hem de süt ürünlerimizin üretimi ve değeri artar. Bu da ilçemize önemli ekonomik katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA