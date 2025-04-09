Üretici temsilcileriyle kapsamlı istişare

Ticaret Bakanlığı binasında gerçekleşen toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Mersin Milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara’nın yanı sıra Mersin, Adana ve Antalya illerinden; Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan ilçelerinden gelen üreticiler, çiftçiler, ihracatçılar, Ticaret ve Ziraat Odaları başkanları katıldı.

Toplantıda limon üretiminde karşılaşılan sorunlar, ihracat talepleri, iç piyasa fiyatları ve arz-talep dengesi gibi başlıklar ele alındı. Bakan Bolat, üreticilerin taleplerini dikkatle dinlediklerini ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediklerini belirtti.

“İhracat kısıtlaması kaldırıldı, spekülatif faaliyetlere izin verilmeyecek”

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

“Ayağımızın tozuyla Abu Dhabi’den döndüğümüz Ankara’da, limon üreticilerimiz ve sektör temsilcilerimizle bir araya geldik. Görüşmede, limon üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın talep ve beklentilerini ele aldık. Piyasada arz güvenliğini korumak ve arz-talep dengesiyle fiyat istikrarını sağlamak adına önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını değerlendirdik.”

Bakan Bolat, limonda halkın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını ifade ederek, spekülatif faaliyetlere karşı mücadele kararlılığını vurguladı. Bolat, bu kapsamda limon ihracatında uygulanan geçici kısıtlamanın kaldırıldığını da açıkladı.

“Önümüzdeki süreçte iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere aralıksız devam edilecektir. Hükümet olarak çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz,” dedi.

Üretici memnuniyeti ve beklentiler

Toplantıya katılan üretici temsilcileri, özellikle hasat döneminde yaşanan fiyat dalgalanmalarına karşı alınacak önlemlerin ve ihracat kısıtlamasının kaldırılmasının olumlu bir adım olduğunu belirtti. Ziraat Odası yetkilileri ise piyasanın düzenli işlemesi ve çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi adına denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaynak : PHA