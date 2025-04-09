Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, halen mahkeme süreci ve imar sorunu gibi nedenlerden dolayı başvuru yapamamış vatandaşların olduğunu belirterek şunları söyledi; “Son başvuru tarihi 30 Haziran 2025 olarak açıklanan şehrimizin ticari döngüsüne can suyu olan Yerinde Dönüşüm Projesi’nin hibe kredi tutarı güncellenerek uzatılması şarttır.

Başvuruların % 60’a ulaştığı şehrimizde, Mahkeme süreci, imar sorunu gibi nedenlerden dolayı başvuru yapamamış binlerce vatandaş bulunuyor. Adıyaman özelinde Yerinde Dönüşüm projeleri şehrimizin geçici de olsa ticaretine ciddi katkılarda bulunmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adıyaman Belediyesi’nin uyumlu çalışmasıyla da hızla devam etmektedir, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla hem sürenin uzatılmasını hem de hibe ve kredi tutarlarının günümüz inşaat maliyetleri düzeyinde güncellenmesini talep ediyoruz”

Kaynak : PHA