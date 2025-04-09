Alınan bilgiye göre kaza, dün gece geç saatlerde Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde meydana geldi.

Kelhalil Mahallesi’nde M.D. idaresindeki 44 AFE 232 plakalı otomobil ile Ali Aydın (77) yönetimindeki 27 PD 310 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık kipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kazada yaralanan sürücüler M.D. Ali Aydın ile araçlarda bulunan N.G.,O.D. ambulanslarla Doğanşehir İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ali Aydın doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Ali Aydın, otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA