Malatya'da düzenlenen geniş katılımlı programda Molikan Aşireti mensupları aynı çatı altında buluştu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen katılımcıların yer aldığı organizasyonda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, uzun süredir görüşemeyen aile fertleri ve dostlar da hasret giderme fırsatı buldu.

Yoğun ilgi gören programa 24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, Orman Genel Müdürlüğü Müfettişi Ziya Polat, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk İşleri Başkanı Avukat İbrahim Yıldız ile Adıyaman Molikan Aşireti temsilcileri Nedim Fırat, İsmail Fırat, Recep Fırat, Mahmut Kurtuluş, Mehmet Yalçın, Ali Fırat ve Muhittin Fırat katıldı.

Program boyunca aile büyükleri, kanaat önderleri ve gençler bir araya gelerek hem geçmişe dair hatıraları paylaştı hem de toplumsal bağların güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar, kültürel değerlerin korunması, geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılması ve aşiret mensupları arasındaki dayanışmanın artırılması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Buluşmada söz alan katılımcılar, bu tür organizasyonların akrabalık bağlarını güçlendirdiğini ve toplumsal birlikteliğe katkı sunduğunu ifade etti.

Programın ilerleyen saatlerinde halaylar çekildi, samimi sohbetler gerçekleştirildi ve uzun yıllardır bir araya gelemeyen aile fertleri yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Gün boyunca süren etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Son yıllarda farklı şehirlerde düzenlenen organizasyonlarla dikkat çeken Molikan Aşireti'nin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan mensuplarını buluşturmaya devam ettiği belirtildi. Daha önce gerçekleştirilen geniş katılımlı programlarda yaklaşık 1.500 kişinin bir araya geldiği ifade edilirken, Malatya'daki buluşmanın da birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiği kaydedildi.

Adıyamanlılar Net olarak bölgedeki sosyal ve kültürel etkinlikleri aktarmayı sürdüreceğiz.