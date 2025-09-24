Şeriban ÖZÇAKMAK – Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut; AK Parti Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ve Sincik İl Genel Meclisi Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Karaca ile birlikte Sincik-Çelikhan Grup Yolu asfalt çalışmalarının yapıldığı şantiye alanında incelemelerde bulunuyoruz.

12 km’lik bir ağa sahip olan Sincik-İnlice-Çelikhan grup yolu, Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Recep Gurubu içme suyu çalışmaları nedeniyle, yaklaşık iki yıl önce başlanan yol çalışmalarının büyük bir bölümü bozuldu. İl Genel Meclisi’nin almış olduğu kararlar doğrultusunda yaklaşık 10 Milyon TL bütçeyle İl Özel İdaresi 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamına alınan Sincik-İnlice-Çelikhan Grup Yolu’ndaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Sincik Belediyesi, Çelikhan Belediyesi, İnlice Belde Belediyesi ile bu güzergahtaki köylerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması ve memnuniyetlerini sağlamak amacıyla şekilde İl Özel İdaresi tarafından Sincik-Çelikhan Grup Yolu’nun ihalesi hızlı bir şekilde yapılmıştı. Yoldaki asfaltlama çalışmalarına ise bir hafta içerisine başlanacak.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

“Sincik ve Çelikhan bağlantı yolunun en güzel şekilde hizmete sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. AK Parti hükümetimiz tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, sahadaki çalışmalar hız kazanmakta ve hizmetin kalitesi her daim artmaktadır. AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekillerimize, belediye sınırlarıyla kalmayıp aynı bilinçle köylerimize hizmet eden Sincik Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Korkut’a, büyük çabalarıyla ilçe halkına her daim hizmet eden ve Sincik halkının gönlüne taht kuran ve yine her koşulda Sincik ile ilgili tüm talepleri açık yüreklilikle dile getiren AK Parti Sincik İlçe Başkanımız Sayın Fikret Öksüz’e, aynı şekilde yıllardır Sincik ilçemizin köylerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleriyle yakından ilgilenen ve her konuda halka hizmet etmek adına gece gündüz çalışan İl Genel Meclisi Üyemiz ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Karaca’ya teşekkür ediyorum. Bizler İl Genel Meclisi olarak aldığımız kararlarla, Valimiz Sayın Dr. Osman Varol’un onayı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’nin sevk ve idaresiyle ve yine Sayın Milletvekillerimizin ve teşkilatımızın kıymetli destekleriyle Adıyaman’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA