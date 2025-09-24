Gülbahar SÜNDÜ – Abdülhamit Han Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, Mayıs ayında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaptığı ön çalışmanın ardından düzenlenen Kadın Çalıştayı’nın sonuç raporu katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştayın sonuç bildirgesinde Adıyaman’da kadınların yalnızca hizmetlerden faydalanıcı değil, yerel yönetimlerin eşit paydaşı ve karar alıcı aktörleri olarak görülmesi gerektiği, kadınların güçlenmesi; yoksulluğun azaltılması, kuşaklar arası eşitsizliğin kırılması ve yerel demokrasinin güçlenmesi için temel bir şart olduğu, yerel yönetimler, kadın örgütleri ve sivil toplum arasındaki yapısal işbirlikleri bu süreci mümkün kılacağı vurgulandı

Kadın STK’lardan Başkan Tutdere’ye Teşekkür Mesajı

Çalıştaya destek veren kadın sivil toplum kuruluşları Adıyaman’da ilk defa gerçekleşen kadın çalıştayının önemine dikkat çekerek Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti.

“Çalıştay Raporu, Yol Haritamız Olacak”

Başkan Tutdere ise, “Kadınların eşit ve özgür bireyler olarak toplumsal yaşamın her alanında güçlü bir şekilde yer alması, demokratik ve adil bir kent inşa etmenin en temel koşuludur. Bu nedenle bugün ortaya çıkan çalıştay raporu, yalnızca bir sonuç belgesi değil; şehrimizin kadın politikalarına yön verecek, gelecek çalışmalarımıza ışık tutacak bir yol haritasıdır. Adıyaman Belediyesi olarak, kadınlarımızın sesi ve sözüyle şekillenen bu sürecin takipçisi olacak, raporda ortaya konan önerilerin hayata geçmesi için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA