Fatma Didar YILDIRIM – Son günlerde, özellikle hijyen koşullarının yetersizliği, gramaj sorunları, fırın çevresinin temizliği ve fiyat tarifesi tabelalarının bulunmaması gibi konularda gelen şikayetler üzerine harekete geçen Kahta Belediyesi, zabıta ekiplerini denetim için sahaya yönlendirdi.

Denetimler, Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesinde ve İlçe Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Zabıta Müdürü’nün bizzat katılım sağladığı çalışmalarda, hem vatandaşların sağlığı hem de esnafın düzenli ve adil şartlarda hizmet vermesi için gerekli kontroller yapılıyor.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altını çizen Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, “Vatandaşlarımızdan gelen her şikayeti önemsiyoruz. Ekiplerimiz fırınlarda hijyen, gramaj ve fiyat tarifesi gibi konularda sıkı denetimler yapıyor. Halkımızın sağlığı ve hakkı bizim için en öncelikli meseledir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.

Denetimlerde, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacağı bildirildi.

