Şeriban ÖZÇAKMAK – Edinilen bilgilere göre, ilk kaza akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. M.D., idaresindeki 02 BG 872 plakalı beton mikseri, aynı istikamette seyir eden M.B. yönetimindeki 34 GR 3012 plakalı, uygulama eğitim merkezine bağlı engelli öğrencileri taşıyan minibüsle çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü M.D., M.Y., C.P., ve M.Y., yaralandı.

İkinci kaza ise, Ücgöz köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 EE 496 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan M.A., E.A. ve N.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA