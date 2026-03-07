T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 22 ilde vatandaşları yaklaşık 600 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 390 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerden 247'si tutuklanırken, 143'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında şüphelilerin vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdığı belirlendi. Buna göre zanlıların;

Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak,

Sahte otel rezervasyonları düzenleyerek,

Belediyede işe alım vaadinde bulunarak,

Sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek,

'Sazan sarmalı' yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak,

Yasa dışı ilaç temini ve sağlık raporu aldırma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 adet gayrimenkule el konuldu.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşları hedef alan dolandırıcılık suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, operasyonlarda görev alan Emniyet teşkilatı personeli, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve ilgili birimlerin çalışmaları takdir edildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ