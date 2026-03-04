Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şahısların tespit edilmesi ve sanal ortamda işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürütülen 'Sanal Devriye' faaliyetleri kapsamında çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan incelemelerde 16 sosyal medya hesabı tespit edilerek hesap sahipleri hakkında işlem başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 5 av tüfeği ve 204 adet fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında toplam 11 şahıs gözaltına alınarak haklarında yasal işlemlere başlanıldı.
Öte yandan trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, suçun her türüyle her alanda kararlılıkla mücadele edilmeye devam edileceği vurgulandı.
Kaynak : PERRE