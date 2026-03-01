Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen üç ayrı operasyonda yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, operasyonların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

İlk operasyonun İstanbul Ambarlı Limanı'nda yapıldığı kaydedildi. Ekvator çıkışlı ve Türkiye üzerinden transit geçiş yapacağı belirlenen iki konteynerde yapılan detaylı aramada, balık ununa emdirilmiş halde 127 kilogram kokain bulunduğu aktarıldı. Söz konusu sevkiyatın toplam 3 ton 350 kilogram balık unu içerisinde gizlendiği bildirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise yurda giriş yapmak üzere gelen bir TIR'da 305 kilogram esrar ele geçirildiği açıklandı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki üçüncü operasyonda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir başka TIR'da 52 kilogram esrar yakalandığı bildirildi.

Toplamda 484 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan maddelerin piyasa değerinin 828 milyon 272 bin TL olduğu belirtildi. Olaylara ilişkin olarak Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE