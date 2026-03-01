Adıyaman'da üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen sera projesi kapsamında başvurular devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, üreticilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Başvuru şartlarına göre kadın çiftçiler öncelikli olacak. Ayrıca 18-40 yaş aralığındaki genç çiftçilere öncelik verilecek. Projeden daha önce yararlanmamış olan üreticiler ile sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler de değerlendirmede avantajlı olacak.

Başvurular, üreticilerin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak. Merkez ilçe başvurularının ise Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde 113 numaralı odaya şahsen gerçekleştirileceği bildirildi.

Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında gerekli izinleri alması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak : PERRE