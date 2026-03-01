Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Aydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları, bölgesel barış ve istikrarı ciddi biçimde tehdit etmektedir.

Bölgemizin zaten kırılgan olan dengeleri, bugün bir kez daha sarsılmaktadır.

Egemenlik haklarına saygı göstermeyen, uluslararası hukuku hiçe sayan ve masumları hedef alan her türlü saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz.

İsrail'in uzun süredir sürdürdüğü saldırgan ve hukuk tanımaz kaos politikalarının, uluslararası sistem tarafından sınırlandırılmak yerine desteklenmesi ise ciddi bir sorun alanıdır.

ABD'nin bu çizgiye verdiği destek, gerilimi düşürmek yerine tırmandırmakta; hukuka dayalı düzeni zayıflatarak güç siyasetini teşvik etmektedir.

Bugün İslam dünyasının ve insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey; dağınık tepkiler değil ortak bir vicdan ve ilkesel bir dayanışmadır.

Siyasi farklılıklarımız olabilir; ancak zulüm, hukuksuzluk ve sivilleri hedef alan her türlü eylem karşısında birlikte durmak tarihî bir sorumluluktur.

Bölgemizi ateş hattına çevirmek isteyen her türlü saldırıya ve politikaya karşı; hakkaniyeti, hukuku ve barışı savunmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE