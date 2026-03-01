Kahta Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak amacıyla düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinlikleri devam ediyor. Düzenlenen etkinliklerde çocuklar çuval yarışı, yumurta yarışı, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi geleneksel oyunların yanı sıra zeka oyunlarıyla da hem eğlendi hem öğrendi, unutulmaz anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç etkinlik alanını ziyaret ederek kurulan stantları tek tek gezdi, esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Çocuklar ve gençlerle yakından ilgilenen, ailelerle samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Hallaç, Ramazan'ın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu Kahtalı vatandaşlarla birlikte yaşadı.

Bu anlamlı Ramazan ayında düzenlenen etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, çocuklarına böylesine güzel, güvenli ve eğitici bir ortam sunulmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'a teşekkür etti.

Program sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara hediyeleri Başkan Hallaç tarafından takdim edildi.

Kaynak : PERRE