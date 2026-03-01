Kahta Kaymakamlığı tarafından Narince Köy Konağı'nda köy muhtarlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın yanı sıra Adıyaman AK Parti İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi ve il genel meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda köylerin ihtiyaçları, devam eden kamu yatırımları ve vatandaşlardan gelen talepler ele alındı. Muhtarların görüş ve önerilerini dinleyen yetkililer, sahadaki sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını ifade etti.

Kaymakam Soysal, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, ilçenin tüm bölgelerine hizmetlerin etkin ve eşit şekilde ulaştırılması için kurumlarla iş birliğinin süreceğini kaydetti.

Toplantının, kırsal hizmetlerin planlanması ve ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi açısından verimli geçtiği bildirildi.

