Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, kentteki yol sorunlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gümüş, belediye yönetimini eleştirerek, mevcut yol durumunun vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti. Gümüş, 'Adıyaman'ı Türkiye'nin böbrek taşı düşürme merkezi haline getiren Sayın Tutdere'yi tebrik ediyorum' dedi. Açıklamasında Abdurrahman Tutdere'ye atıfta bulunan Gümüş, CHP'li belediye yönetimini eleştirdi.

Kentteki yolların içler acısı durumda olduğunu savunan Gümüş, bozuk yolların araçlarda ciddi hasara yol açtığını belirtti. Gümüş, bunun hem vatandaşın bütçesine hem de milli servete zarar verdiğini söyledi.

Gümüş, 'Böbrek taşı problemi yaşayan vatandaşlarımıza açık çağrımızdır. Adıyaman'da bir gün misafirimiz olun, aracınızla birkaç saat dolaşın, böbrek taşınızdan doğal yolla kurtulursunuz' ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Gümüş, belediyeyi kalıcı ve kapsamlı yol çalışmaları yapmaya davet etti.

Kaynak : PERRE