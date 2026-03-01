ABD Ankara Büyükelçiliği, güvenlik gerekçesiyle Türkiye'nin güney ve doğu hattında yer alan 22 il için kendi personeline seyahat yasağı getirdi. Kararda toplumsal olaylar ve bölgedeki askeri hareketlilik risklerine dikkat çekildi.ABD Ankara Büyükelçiliği, internet sitesinde yayımladığı güvenlik uyarısıyla, Adana Konsolosluğu sorumluluk bölgesinde bulunan 22 il için personeline seyahat kısıtlaması uyguladığını duyurdu. Büyükelçilik, bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle ABD hükümeti personelinin bu illere gitmemesi talimatını verdi.

Kısıtlama Getirilen 22 İl

ABD'nin 'seyahat edilmemesi' talimatı verdiği iller şu şekilde sıralandı:

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.

ABD Personeline Yönelik Talimatlar

Yayımlanan talimat listesinde, ABD personelinden şu önlemlere uyması istendi:

İran, Irak ve Suriye sınırına komşu bölgeler dahil olmak üzere Adana Konsolosluk bölgesine yapılacak seyahatlerden tamamen kaçınılması,

ABD veya İsrail ile ilişkilendirilen mekan ve bölgelerde azami dikkat gösterilmesi,

Protesto ve gösteri alanlarından uzak durulması.

Kaynak : PERRE