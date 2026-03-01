ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından küresel enerji piyasalarında hareketlilik yaşandı. Uzmanlar, Orta Doğu'nun dünya petrol arzının önemli bir bölümünü karşılaması nedeniyle bölgedeki her türlü gerilimin fiyatlara doğrudan yansıdığını belirtiyor.

Analistlere göre özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen enerji sevkiyatına ilişkin olası riskler piyasada yakından takip ediliyor. Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının bu hat üzerinden taşındığına dikkat çekilirken, bölgedeki gelişmelerin arz güvenliğine dair endişeleri artırdığı ifade ediliyor.

Brent petrol fiyatlarının son dönemde yükseliş eğiliminde olduğu, savaşın etkisiyle fiyatların daha da artabileceği değerlendiriliyor. Bazı piyasa analizlerinde fiyatlarda yüzde 10'a varan artış ihtimaline dikkat çekiliyor.

Adıyaman'da Güncel Akaryakıt Fiyatları

Bölgesel gelişmelerin ardından Adıyaman'da akaryakıt fiyatları da takip ediliyor. Kentte litre fiyatları şöyle:

Adıyaman

Benzin: 60,49 TL

Motorin: 62,69 TL

LPG: 30,74 TL

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki olası yükselişin iç piyasaya yansımasının kaçınılmaz olabileceğini belirtiyor.

Büyükşehirlerde Fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 58,34 TL

Motorin: 60,39 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 58,18 TL

Motorin: 60,23 TL

LPG: 29,69 TL

Ankara

Benzin: 59,28 TL

Motorin: 61,49 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 59,56 TL

Motorin: 61,76 TL

LPG: 30,09 TL

Kaynak : PERRE