ABD ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı saldırıları sonrası gerilim büyüdü. Tahran misilleme başlatırken, Irak'taki ABD üsleri hedef alındı. İran'da üst düzey kayıplar yaşandığı ve bazı bölgelerde patlamaların duyulduğu bildirildi. Karşılıklı saldırılar sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Geniş Çaplı Saldırısı

Washington ve Tel Aviv yönetiminin İran'a karşı başlattığı operasyon kapsamında hava saldırıları düzenlendi. İran'ın farklı bölgelerinin hedef alındığı, çok sayıda noktanın vurulduğu bildirildi.

Yoğun hava saldırıları ve sivil alan iddiaları

İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ile ortak yürütülen operasyonlarda kısa sürede çok sayıda bomba atıldığını açıkladı. İran'ın güneyindeki bazı bölgelerde yer alan yerleşim alanları ve bir eğitim kurumunun da saldırılardan etkilendiği iddia edildi. İranlı yetkililer çok sayıda can kaybı yaşandığını duyurdu.

İran'dan Misilleme ve Bölgesel Hedefler

İran ordusu, saldırılara karşılık olarak İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine füze ve hava unsurlarıyla misilleme başlattığını açıkladı. Irak'taki ABD askeri noktalarının hedef alındığı bildirildi.

Bölgesel Alarm ve Hava Savunma Sistemleri

İsrail, İran'dan yeni füze atışlarının tespit edildiğini duyurdu. Hava savunma sistemlerinin devreye alındığı, bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı ve halka sığınak uyarısı yapıldığı açıklandı. Bölgedeki bazı başkentlerde patlama sesleri bildirildi.

Tahran'da Patlamalar ve Protestolar

İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Aynı saatlerde kentte devam eden gösterilerde ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Üst Düzey Kayıplar ve Resmi Açıklamalar

İran devlet televizyonu, İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamanın ardından İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve resmi tatil ilan etti. Hükümet yetkilileri, saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek faillerin cezalandırılacağını açıkladı. İsrail, Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokulu da hedef alındı. Kız öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktığı bildirili.

Bölgesel Siyasi Tepki

Irak hükümeti, yaşanan gelişmeler üzerine ülke genelinde 3 günlük yas ilan etti. Bölgedeki birçok ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Kaynak : PERRE