ABD Başkanı Donald Trump, merakla beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı adayını açıkladı. Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Fed Başkanlığı görevine Kevin Warsh'ı aday gösterdiğini kamuoyuyla paylaştı.

Akademi ve finans dünyasında etkin bir isim

Trump, açıklamasında Kevin Warsh'ın hâlihazırda Hoover Enstitüsü'nde ekonomi alanında Shepard Ailesi Seçkin Misafir Öğretim Üyesi olarak görev yaptığını, ayrıca Stanford Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde ders verdiğini belirtti. Warsh'ın, Duquesne Family Office LLC'de ünlü yatırımcı Stanley Druckenmiller ile birlikte ortak olarak çalıştığını da aktardı.

Warsh'ın eğitim hayatına da değinen Trump, lisans eğitimini Stanford Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini ise Harvard Hukuk Fakültesi'nde tamamladığını ifade etti. Trump, Warsh'ın ekonomi ve finans alanında kapsamlı araştırmalara imza attığını vurguladı.

Fed tarihinin en genç yöneticilerinden biri

Kevin Warsh'ın 35 yaşında Fed Yönetim Kurulu'na atanarak kurum tarihinin en genç yöneticilerinden biri olduğunu hatırlatan Trump, Warsh'ın 2006-2011 yılları arasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını kaydetti.

Bu dönemde Warsh'ın G20 toplantılarında Fed'i temsil ettiğini, Asya'daki gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerle ilişkilerden sorumlu elçi olarak görev aldığını aktaran Trump, Warsh'ın ayrıca Fed'in idari yapılanmasından ve mali performansından sorumlu üst yönetici olarak görev üstlendiğini belirtti.

Beyaz Saray ve Wall Street deneyimi

Trump, Warsh'ın Fed öncesinde 2002-2006 yılları arasında Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi'nde Başkan'ın Ekonomi Politikaları Özel Asistanı ve İcra Sekreteri olarak çalıştığını ifade etti. Warsh'ın kariyerine ise Morgan Stanley'de birleşme ve satın almalar departmanında başladığını aktardı.

'Fed tarihinin en iyilerinden biri olabilir'

Kevin Warsh'ı uzun yıllardır tanıdığını belirten Trump, 'Kevin'in Fed tarihinin en büyük başkanlarından biri olacağına, hatta belki de en iyisi olacağına inanıyorum' değerlendirmesinde bulundu. Trump, açıklamasını 'Tebrikler Kevin' sözleriyle tamamladı.

Powell'ın görev süresi sona eriyor

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayıs ayında dolacağı hatırlatıldı. Powell, son dönemde Trump'ın faiz indirimlerinin daha hızlı yapılması gerektiği yönündeki eleştirilerinin odağında yer almıştı. Powell ise enflasyonun yüksek seyrini koruduğuna dikkat çekerek daha temkinli bir para politikası izlenmesi gerektiğini savunmuştu.

Finans krizinden sıkı para politikası savunusuna

Kevin Warsh, 2008 küresel finans krizi sırasında Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak kritik karar alma süreçlerinde görev aldı. Dönemin Fed Başkanı Ben Bernanke ile yakın çalışan Warsh, bankacılık sisteminin istikrarı için alınan olağanüstü önlemlerde rol oynadı.

Fed'den ayrılmasının ardından Warsh, uzun süreli düşük faiz politikaları ve büyük ölçekli varlık alımlarına yönelik eleştirileriyle öne çıktı. Warsh, bu tür politikaların finansal piyasalarda dengesizlik yarattığını ve uzun vadede enflasyonist baskıları artırabileceğini savundu.

Günümüzde Hoover Institution'da kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Warsh, para politikası, finansal düzenlemeler ve küresel ekonomik riskler üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

